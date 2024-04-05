نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي أمام الخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن التشكيل الذي يواجه به نظيره فريق الخليج بعد قليل بستاد الأمير محمد بن فهد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال أمام الخليج

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: سعود، كوليبالي، البليهي، لودي.

خط الوسط: نيفيز، الشهري، سافيتش.

خط الهجوم: سالم، ميشيل، مالكوم.

موعد مباراة الهلال والخليج

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والخليج مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.