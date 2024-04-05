نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو احتياطيًا.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة ضمك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ضمك في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب " مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر وضمك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة ضمك في الدوري السعودي

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: محمد قاسم، إيميريك لابورت، علي لاجامي، نواف بوشل

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، سامي النجعي

خط الهجوم: عبد العزيز العليوة، مشاري النمر، عبد الرحمن غريب

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:- كريستيانو رونالدو، سلطان الغنام، راغد النجار، محمد آل فتيل، عبد الله الخيبري، عواد أمان، ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، أليكس تيليس.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر ضد ضمك مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC EXTRA 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض على القناة الصوتية الأولى، والتونسي رؤوف خليف علي قناة صوتية ثانية.