نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستمرار أم الرحيل.. جواو كانسيلو يحسم مصيره مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن مصير البرتغالي جواو كانسيلو نجم برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.



وكشفت شبكة ريليفو الإسبانية أن بايرن ميونخ الألماني يرغب في استعادة كانسيلو وذلك بعدما لعب كانسيلو على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023.



وأكدت الشبكة الإسبانية أن مانشستر سيتي يرغب في بيع كانسيلو بشكل دائم وأن النجم البرتغالي يفضل الاستمرار مع برشلونة، حيث يريد النادي الكتالوني استعارة اللاعب لموسم أخر.



وألمحت الشبكة الإسبانية أن كانسيلو جذب اهتمام أندية الدوري السعودي كما يعتقد بايرن ميونخ أن كانسيلو قادر على حل مشاكل النادي البافاري في مركز الظهير الأيمن.



وأوضحت الشبكة الإسبانية أن مانشستر سيتي يرغب في الحصول على 40 أو 50 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع كانسيلو وأن برشلونة لا يمكنه دفع سوى 30 مليون يورو من أجل شراء كانسيلو.



وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن كانسيلو شارك في 33 مواجهة مع برشلونة، حيث سجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.



يذكر أن جواو كانسيلو البالغ من العمر 29 عامًا كان قد انضم إلى البرسا في صيف عام 2023 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.