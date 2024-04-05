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أحمد جودة - القاهرة - اختار روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق برايتون، أفضل نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

دي زيربي يختار أفضل فريق في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول الصدارة برصيد 70 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن آرسنال، الذي يحتل المركز الثاني، و3 نقاط عن مانشستر سيتي في المركز الثالث.

برايتون يستعد لمواجهة آرسنال في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل.

عندما سُئل إذا كان يعتبر آرسنال هو الفريق الأفضل في الدوري الإنجليزي، أجاب دي زيربي قائلًا: "نعم".

وأضاف: "ليفربول فريق عظيم آخر له خصائص وأسلوب مختلف، ومانشستر سيتي يقترب من آرسنال من حيث الأسلوب، ولكن عندما يلعب آرسنال بشكل جيد، يكون الأمر صعبًا للغاية".

وختم قائلًا: "يمكن فهم كلامي بسبب فوز آرسنال على ليفربول 3-1، وفوزه على مانشستر سيتي في ملعبه، وأدائه الجيد في دوري أبطال أوروبا".