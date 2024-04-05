نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة جديدة في مفاوضات ليفربول مع مدرب سبورتنج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، آخر المستجدات بشأن مفاوضات نادي ليفربول مع روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة، ليكون بدلًا من يورجن كلوب في قيادة “الريدز”.

ليفربول يدخل في محادثات مع أموريم

بدأت إدارة ليفربول، المحادثات مع أموريم وممثليه مؤخرًا، ليصبح مدربًا جديدًا للفريق بعد رحيل كلوب في نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وحسب صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية فإن نادي ليفربول قد عقد محادثات مع أموريم لكن رغم اعتقاد الكثيرين بأنه الهدف المرشح لكن لا يبدو كذلك.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نادي ليفربول لم يحدد بعد مرشح رئيسي لقيادة الفريق، ولا زالت عملية البحث جارية.

وذكر المصدر ذاته أن أموريم سيغادر لشبونة بنسبة كبيرة في نهاية الموسم، ولكن أي نادٍ سينتقل إليه، يجب أن يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 8.5 مليون جنيه إسترليني.