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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية مؤخرًا أن فريق مانشستر سيتي لم يستسلم بعد تمامًا للأمل فيما يتعلق بمشاركة أحد لاعبيه المصابين في المواجهة القادمة في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد؛ من المقرر أن يلتقي الفريقان في ذهاب ربع نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو".

مانشستر سيتي يأمل مشاركة لاعبه المصاب أمام ريال مدريد

تعاني حاليًا صفوف مانشستر سيتي من سلسلة من الإصابات، ومن بين اللاعبين المتضررين الإنجليزي كايل ووكر الذي يعتبر من بين أبرزهم.

صرّح المدرب بيب جوارديولا قبل يومين بأن الأطباء أخبروه بعدم إمكانية مشاركة ووكر في المباراة القادمة ضد ريال مدريد في دوري الأبطال.

ومع ذلك، أشارت شبكة "إسبن" العالمية إلى أن مانشستر سيتي لم يستسلم بعد، مع بقاء الأمل في توافر ووكر للمشاركة في المباراة ضد ريال مدريد.

وكان ووكر غائبًا عن المباراتين الأخيرتين ضد آرسنال وأستون فيلا بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها أثناء لعبه مع منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي.

من جهته، أعرب جوارديولا عن استعداده لمنح ووكر الوقت الكافي لإثبات جاهزيته البدنية، مؤكدًا أنه جزء أساسي من استراتيجيتهم لمواجهة جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وعلى الرغم من ذلك، سيتم اتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع اللاعب والجهاز الطبي للفريق، حيث سيتم اتخاذ القرار بشأن مشاركة ووكر بناءً على الظروف الصحية الحالية.

إذا لم يكن ووكر قادرًا على المشاركة، فمن المحتمل أن يتم اختيار ريكو لويس البالغ من العمر 19 عامًا لتعويض غيابه في مركز الظهير الأيمن.