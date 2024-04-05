نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على رواتب الحكام في الدوريات الأوروبية الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع "ذا أتلتيك" في تقريرٍ مطول تفاصيل الرواتب وهياكل الأجور الخاصة بحكام كرة القدم في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، بالإضافة إلى الدوري الأميركي.

وفقًا للتقرير، فإن حكام إسبانيا هم الأفضل من حيث متوسط الأجور لكنّ حكام إنجلترا يحصلون في الأغلب على دخل سنويّ أعلى.

الراتب السنوي الثابت للحكام في الدوري الإسباني يُقدر بـ124 ألفًا و256 جنيهًا إسترلينيًا (157 ألفًا و115 دولارًا أميركيًا). ويتلقون دخلًا إضافيًا قدره 4205 جنيهات إسترلينية عن المباراة الواحدة بالنسبة لحكام الساحة و2102 جنيه إسترلينيًا لحكام تقنية الفيديو المساعد (فار).

ويحصل الحكام في إسبانيا على مبلغ إضافي قدره 21 ألفًا و929 جنيها إسترلينيا سنويًا مقابل حقوق الصورة.

يعلّق إدواردو إيتورايده غونزاليس، حكم إسباني دولي سابق على الراتب المرتفع لحكام الليغا قائلًا: "لقد أصبحنا الأعلى أجرًا في السنوات الأخيرة فقط. كنا في السابق في المركز السادس أو السابع. إنها معركة بدأناها منذ زمن طويل".

وأضاف: "في زمني، كان علينا أن نحصل على وظيفة أخرى. أما الآن، فهناك المزيد من الاحترافية والتفاني. الآن يعيش الحكام ويفكرون في التحكيم 24 ساعة في اليوم".