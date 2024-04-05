نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يتقاضى حكام الدوري الإنجليزي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقاضى حكام الدوري الإنجليزي الممتاز رواتب تتراوح بين 73 ألفًا و191 جنيهًا إسترلينيًا و105 آلاف و257 جنيهًا إسترلينيًا بناءً على خبرتهم.

وعن كل مباراة يتقاضى حكام الساحة 1116 جنيهًا إسترلينيًا مقابل 837 جنيهًا لكل من حكام الـ(فار). كما يتلقى حكام الدوري الإنجليزي الممتاز مكافأة تعتمد على جودة أدائهم وعلى "القرارات المهمة" التي يتخذونها في المباريات.

ورفضت لجنة مسؤولي مباريات الألعاب الاحترافية PGMOL، الهيئة المسؤولة عن التحكيم في إنجلترا التعليق على طلب لـ "ذا أتلتيك" لتأكيد صحة الأرقام الخاصة بالرواتب.

يوجد 20 حكمًا محترفًا بدوام كامل في المجموعة المختارة الأولى، وهم فريق من النخبة يتولون إدارة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي قمة الهرم، تتواجد قلة تصنف ضمن حكام النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مثل أنتوني تايلور ومايكل أوليفر وغيرهما. وهؤلاء يتلقون دخلًا إضافيًا لإدارة المباريات الأوروبية والدولية.

وهناك 22 حكمًا في المجموعة المختارة الثانية وهم مسؤولون بالأساس عن تحكيم مباريات دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب)، بالإضافة إلى بعض مباريات الدرجات الأدنى. ورواتبهم أقل بقليل من حكام مباريات الدوري الممتاز.

أخيرًا، هناك المجموعة الوطنية، وهم حكام يتولون إدارة مباريات دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية. عادة ما يكون لديهم وظيفة أخرى، ويحصلون على أجر ثابت لإدارة المباراة، بالإضافة إلى تلقيهم مصاريف سفر وتعويضات عن المسافة التي يقطعونها.

كلاتنبورغ وزيادة الأجور



جرى التركيز على موضوع الأجور في عام 2017 عندما قرر مارك كلاتنبورغ الاستقالة من منصبه كحكم في الدوري الإنجليزي الممتاز لتولي منصب رفيع المستوى في السعودية.

وفي كتابه "كاشف الأسرار" قال كلاتنبورغ إنه اتخذ القرار لأسباب مادية. وفسّر: " سنة واحدة في السعودية تعادل نحو ثماني سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وشارك مايكل أوليفر في إدارة مباراة في الدوري بين النصر الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو والهلال في السعودية في أبريل من العام الماضي، مقابل نحو ثلاثة آلاف جنيه إسترليني.