نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني وذلك ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي تشكيل فريقه في هذه المواجهة والذي جاء كالاتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: محمد عبد المنعم- رامي ربيعة- محمد هاني- علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- عمرو السولية.

في خط الهجوم: رضا سليم- حسين الشحات- انتوني موديست.

وكان الأهلي قد تفوق بهدف أحمد نبيل كوكا في مباراة الذهاب في دار السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.