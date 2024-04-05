نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يكشف حقيقة تشجيع الزمالك في مواجهة فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد إمام عاشور نجم وسط الأهلي، على ما تردد حول تشجيعه لفريق السابق الزمالك أمام فيوتشر في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي أقيمت الأحد الماضي، باستاد السلام.

كان محمد عبدالله، مدرب الزمالك مواليد 2005، قد ذكر في تصريحات تلفزيونية أن إمام عاشور شجع الفريق الأبيض في مواجهة مودرن فيوتشر.

إمام عاشور: شجعت الزمالك؟ لم يحدث ذلك

قال إمام عاشور في حواره مع برنامج “على المسرح”: “محمد عبد الله قال إني شجعت الزمالك أمام مودرن فيوتشر؟، بالفعل هو كان متواجدًا معي في منزلي وقت المباراة”.

وتابع: “لكن أنا أساسًا غادرت في الدقيقة 15 ولم أكمل المباراة، هو كان في يزورني للاطمئنان على حالتي ولكني استأذنت للذهاب إلى الدكتور”.

وختم: “أنا انتمائي في الوقت الحالي إلى النادي الأهلي، ومتعلق بالنادي، وأريد الاستمرار ضمن صفوفه”.