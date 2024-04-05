عاجل...القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وسيمبا مجانًا.. معلق وغيابات وتاريخ المواجهات بدورى أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الأهلي وسيمبا والقنوات الناقلة، تردد القناة المفتوحة المجانية الناقلة لمواجهة اليوم، معلق اللقاء، تاريخ مواجهات الفريقين، غيابات المارد الأحمر اليوم، قائمة الأهلي اليوم، من يقابل الفائز من لقاء اليوم في نصف نهائي دوري الأبطال؟.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024



ارتفع معدل البحث على موقع جوجل عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، وبصفة خاصة القنوات المفتوحة المجانية، وتملك شبكة قنوات بين سبورت حق النقل الحصري لماتش فريق الأهلي الأول لكرة القدم في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتذيع قناة تايم سبورت اللقاء عبر البث الأرضي، والتى تملك حق إذاعة اللقاء لأن المباراة تقام في مصر كما تنص لوائح إذاعة مباريات الاتحاد الأفريقي.

وقررت شبكة قنوات بين سبورت إذاعة ماتش الأهلي اليوم عبر قناة بين سبورت 6 المشفرة- قناة Bein Sports HD 6.

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تردد قناة beIN Sports 6 الناقلة لمباراة الأهلى ضد سيمبا في دورى أبطال إفريقيا

تستطيع مشاهدة ماتش اليوم عبر تردد قناة بي إن سبورت 6 على النايل سات، وهي القناة الناقلة لمباراة الأهلى اليوم في دورى أبطال إفريقيا 2024 كما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة تايم سبورت البث الأرضي المفتوحة المجانية



يمكنك مشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني.

ويمكنك ضبط تردد قناة تايم سبورت Time Sports البث الأرضي كما يلي:

تردد قناة أون تايم سبورت على بث أرضي UHF32، أو تماثلي بالتردد UHF9.

طريقة تنزيل قناة أون تايم سبورت



فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

توصيل إريال استقبال أرضي بالتلفزيون.

في حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك.

اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

عمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

تاريخ مواجهات الأهلي ونادي سيمبا التنزاني

يتضمن تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني 9 مواجهات، بدأت منذ مباراة كأس الكؤوس الأفريقية 1985،

وجاءت نتائج المواجهات كما يلي:

فاز المارد الأحمر في 4 مواجهات.

فاز سيمبا في 3 مباريات.

تعادل الفريقين في مواجهتين، إحداها بنتيجة (2-2) والأخري بنتيجة (1-1).

أحرز المارد الأحمر 13 هدفًا خلال تلك المواجهات. وتلقت شباكه 7 أهداف.

بدأت المواجهات عام 1958 في دور الـ16 من كأس الكؤوس الإفريقية، وخسر الأهلي على يد سيمبا ذهابًا (2-1) في تنزانيا، وفاز الأهلي (2-0) في القاهرة، وتوج الأهلي بلقب كأس الكؤوس الأفريقية.

وفاز الأهلي بطولة في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2018-2019 بخماسية نظيفة في القاهرة، وخسر الأهلي في تنزانيا (1-0).

وتبادل الأهلي وسيبما الفوز في مباراتي الذهاب والإياب عام 2020-2021 في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

والتقى الفريقان في دوري السوبر الأفريقى، وجاءت نتيجة مباراة الذهاب التعادل (2-2) بينما جاءت نتيجة مباراة الإياب التعادل (1-1).

وفاز الأهلي في مواجهة سيمبا في مباراة ذهاب ربع النهائي في النسخة الحالية بهدف دون رد أحرزه أحمد نبيل كوكا.

وتأهل المارد الأحمر لربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024، وبعد تصدره مجموعته برصيد 12 نقطة، وحل سيمبا التنزاني في الوصافة بمجموعته برصيد تسع نقاط.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا



يستضيف النادي الأهلي المصري نظيره نادي سيمبا التنزاني في مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد القاهرة.

ويوافق موعد مواجهة النادي الأهلي اليوم مع نادي سيمبا اليوم بتوقيتات عدد من الدول كما يلي:

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الأهلي وسيمبا في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة 5 أبريل 2024.

ويوافق توقيت مباراة الأهلي اليوم في ليبيا والسودان الساعة 10 مساءً.

ويأتي موعد ماتش الأهلي وسيمبا اليوم بتوقيت تنزانيا والأردن الساعة 11 مساءً.

ويوافق موعد مباراة الأهلي في السعودية والكويت وقطر الساعة 11 مساءً.

ويأتي مباراة الأهلي الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ويوافق موعد مباراة الأهلي الساعة 8 بتوقيت المغرب، والساعة 9 بتوقيت الجزائر وتونس.

معلق مباراة الأهلي اليوم

أعلنت شبكة قنوات بين سبورت عن اسم معلق مباراة الأهلي اليوم عبر قناة بين سبورت 6 هو المعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي.

قائمة الأهلي اليوم



تأتي قائمة الأهلي في مواجهة الفريق التنزاني اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- حمزة علاء- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- محمود متولي- محمد هاني- على معلول- كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق- أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- محمد مجدي أفشة- عمرو السولية.

الهجوم: طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- رضا سليم- بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر- محمود كهربا- أنتوني موديست.

غيابات الأهلي اليوم

ويغيب من قائمة الأهلي عن مواجهة سيمبا اليوم بسبب الإصابات أو عدم الجاهزية الفنية، كل من: كريم فواد- خالد عبدالفتاح- وسام أبوعلى- محمد الشناوي- إمام عاشور- أليو ديانج- ياسر إبراهيم- وكريم نيدفيد- محمود الزنفلي- عمر كمال عبدالواحد.

من يقابل الفائز من الفريقين في نصف النهائي؟

يتقابل الفائز من الفريقين في ربع نهائي من دوري الأبطال في نصف النهائي مع الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو.

وحقق الأهلي فوزًا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ويحتاج الأهلي إلى التعادل بأي رقم ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

الأهلى أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة

حصد الأهلي لقب بطولة إفريقيا 11 مرة، وهو حامل اللقب في النسخة الماضية بعد فوزه على حساب الوداد المغربي.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني في حصد ألقاب البطولة برصيد 5 ألقاب متساويًا مع مازيمبي الكونغولي.