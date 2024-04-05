عاجل.. لجنة الحكام تكشف سبب إيقاف محمود عاشور

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، للمرة الأولى عن الأسباب التي أدت إلى إيقاف الحكم الدولي محمود عاشور عن إدارة المباريات في الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ منتصف العام الماضي.

لجنة الحكام تكشف سبب إيقاف محمود عاشور

وأوضح أن هذا الإيقاف جاء نتيجة رغبة البرتغالي فيتور بيريرا في إبعاده عن القائمة الدولية.

وفي تصريحاته لوسائل الإعلام، أعرب فاروق عن تفاؤله بمشاركة محمود عاشور كحكم في أولمبياد باريس، وعبر عن أمله في أن يتسنى له إدارة عدد أكبر من المباريات في الفترة السابقة.

وتبين أن سبب إيقاف عاشور يعود إلى انتقاده لفتور بيريرا في إحدى البرامج التليفزيونية، حيث طالب بتغييره وتعيين رئيس لجنة حكام مصري بديل، بالإضافة إلى مطالبته بتوفير راتبه بالدولار.

وأكد فاروق أن بيريرا استاء كثيرًا من تصريحات عاشور، وأن أحد الحكام المصريين قام بترجمة تلك التصريحات وإرسالها للبرتغالي، مما أدى إلى تصاعد الخلاف بينهما منذ ذلك الحين وحتى الآن.