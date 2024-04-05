نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. محمد شريف يهز شباك الهلال بهدف رائع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل المصري الدولي محمد شريف، لاعب الخليج، هدفًا رائعًا لصالح فريقه في مرمى الهلال وذلك بالمباراة التي تأتي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

يستضيف فريق الخليج، الذي يلعب له محمد شريف، نظيره الهلال اليوم، في إطار الجولة الـ27 من بطولة الدوري.

وتقدم فريق الهلال، بهدف مبكر عن طريق مهاجمه صالح الشهري، في الدقيقة “7" من الشوط الأول.

ونجح محمد شريف، في تسجيل هدف التعادل لمصلحة فريق الخليج من كرة رأسية تخطت الحارس المغربي ياسين بونو، وذهبت لأحضان شباك الهلال بالدقيقة “9”.

هدف محمد شريف في مرمى الهلال