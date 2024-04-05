نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من حسين لبيب بعد أزمة مباراة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك رسالة دعم ومساندة للجماهير وذلك بعد أزمة مباراة القمة المصرية.

أول تعليق من حسين لبيب بعد أزمة مباراة القمة

وكتب لبيب رسالته عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا والتي بدأت بعنوان الزمالك أولًا.

وجاءت الرسالة "الزمالك اولا،هذا هو جمهور نادي الزمالك العظيم كما أراه طوال عمري ".

وتابع:" جمهور يضع كل الثقة في ناديه وادارته وان شاء الله نحن قادرون علي تحمل تلك المسؤولية الضخمة".

وأضاف: جمهور اخلص للنادي وشجعه في جميع الأحوال وولاءهم الدائم للكيان فقط وليس للأشخاص ونحن علي هذا العهد".

واستكمل:جمهور يعي تماما كلمة انتماء واخلاص وعندما شجع النادي لم ينظر إلى شيء غير ان يظل دائما داعم للكيان وهذا حالنا جميعا

واستطرد: جمهور رغم الظروف القاسية التي عاني ويعاني منها الكيان إلا إنه دائما وابدا في ظهره وهذا ما تعاهدنا عليه جميعا ".

واختتم:الادارة كما أراها لا تتخذ قرارات في حالة الغضب وايضًا لا تعطي اي وعود وهي في حالة السعاده

كلام الناس اشبه بالتراب إذا لم يطير بالهواء فهو بالاقدام يداس عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية فى مصر".

القمة المصرية في أزمة

وباتت القمة المصرية في أزمة حول مكان إقامتها في الساعات الأخيرة بسبب رفض الزمالك والفيفا إقامتها في السعودية.