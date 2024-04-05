نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو| لقطة مثيرة للجدل.. إلغاء هدف صحيح لـ يانج أفريكانز أمام صن داونر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُجرى الآن، أحداث الشوط الثاني من مباراة صن داونر ويانج أفريكانز وذلك ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز يانج أفريكانز هدفًا في شباك صن داونر في الشوط الثاني إلا أن الحكم الموريتاني دحان بيدا قد قرر إلغاؤه رغم تجاوز الكرة خط المرمى.

لقطة جدلية في مباراة صن داونز ويانج أفريكانو

وعاد الحكم الموريتاني بتقنية الفيديو ليرفض احتساب الهدف ويطالب بمواصلة اللعب لتتحول اللقطة لحالة جدلية.

نتيجة الذهاب

سيطر التعادل السلبي، على مباراة الذهاب لتكون المباراة الحالية على صفيح ساخن.

القنوات الناقلة لمباراة صن داونر ويانج أفريكانز

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.