نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي والوحدة في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول الذي جمع بين فريق الوحدة ونادي الأهلي السعودي، بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا، ضمن منافسات الجولة رقم 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

وانطلقت احداث الشوط الأول بين الفريقين بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق الأهلي السعودي بسيطرة واستحواذ على فريق الوحدة.

وجاء تشكيل الأهلي السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبد الله العمار - علي مجرشي - عبد الباسط هندي - ميريح ديميرال.

خط الوسط: إيبانيز - سميحان النابت - ماكسيمان.

خط الهجوم: رياض محرز - روبرتو فيرمينو - فراس البريكان.

ويدخل فريق الأهلي السعودي المباراة وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 51 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز الثاني عشر، برصيد 30 نقطة.