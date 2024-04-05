نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يجهز 200 مليون يورو لضم بديل محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن استعداد نادي ليفربول لتقديم عرض مالي كبير لضم لاعب يمكنه تعويض النجم المصري محمد صلاح في حال رحيله في نهاية الموسم الحال؛ ينتهي عقد صلاح مع النادي في صيف 2025، وهو الأمر الذي يجعل إدارة النادي تتنبأ بإمكانية رحيله.

ليفربول يسعى لضم فينيسيوس

سبق أن ربطت التقارير محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول الصيف الماضي، حيث كانت هناك محاولات من الدوري السعودي ونادي الاتحاد للتعاقد معه، لكنها لم تتم؛ ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الدوري السعودي سيحاول مجددًا الحصول على خدماته نهاية هذا الموسم.

وفي سياق متصل، يبحث ريال مدريد عن بديل لصلاح في حال رحيله، وتشير التقارير إلى أن النادي الإسباني يرغب في ضم أحد نجومه لتعويضه.

ومن ناحية أخرى، يسعى ليفربول للتعاقد مع فينيسيوس جونيور من ريال مدريد كبديل محتمل لصلاح، خاصةً إذا تم التوقيع مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، مما قد يؤدي إلى تهميش الأول في صفوف الفريق الملكي.

ومن المتوقع أن يمنح رحيل صلاح ليفربول تدفقًا ماليًا إضافيًا يمكنه استخدامه في ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية. وتشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي قد يعرض مبلغًا يصل إلى 172 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 200 مليون يورو) لضم فينيسيوس جونيور، وهو مبلغ يتجاوز قيمة أغلى صفقة في الدوري الإنجليزي حاليًا.