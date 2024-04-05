نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أتلتيكو مدريد يقدم ردًا قاطعًا بشأن مستقبل جواو فيليكس مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إلى المسار المحتمل للاعب جواو فيليكس الذي يلعب حاليًا مع برشلونة بصفة مؤقتة على سبيل الإعارة.

مستقبل جواو فيليكس مع برشلونة

تحدث سيريزو عن تجربة فيليكس مع برشلونة بعد انضمامه في الصيف الماضي، مؤكدًا على تمنياته ببقاء اللاعب مع الفريق الكتالوني.

أكدت تصريحات سيريزو التي نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية أن جواو فيليكس يستمتع بوقته مع برشلونة ويرغب في البقاء مع الفريق، مما يجعل الرئيس الأتلتيكو مدريد سعيدًا للغاية.

وأضاف سيريزو أن بقاء فيليكس مع برشلونة سيكون مفيدًا للجميع، وسيكون للفريق الكتالوني لاعبًا مميزًا وسيكونون محظوظين به.

وفيما يتعلق برد فعل فيليكس عندما يتم سؤاله عن مستقبله مع برشلونة، أشار سيريزو إلى أن اللاعب يتلقى هذا السؤال بشكل متكرر، ويبتسم كلما يُطرح عليه هذا السؤال بسبب تكراره.

وختم سيريزو تصريحاته بتمنياته بالتوفيق لجواو فيليكس في مسيرته مع برشلونة، مؤكدًا على مستوى اللاعب وتمنياته بنجاحه في مساره الرياضي.

وبخصوص الأمور المالية المتعلقة بتحويل فيليكس إلى برشلونة بشكل دائم، أكد سيريزو عدم معرفته بالتفاصيل المالية وأنه يفضل التركيز على الجانب الرياضي بدلًا من الجوانب الاقتصادية.