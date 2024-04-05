نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس صن داونز يصعد بفريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على يانج أفريكانز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، في التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم؛ بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره فريق يانج أفريكانز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح؛ ضمن منافسات إياب ربع نهائي البطولة.

أحداث المباراة

واستهل فريق صن داونز الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط متواصل وسيطرة على الكرة من أجل تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني؛ سدد اللاعب خالد أوتشو نجم فريق يانج أفريكانز كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

ثم سجل في الدقيقة 60 اللاعب خالد أوتشو هدف التقدم لصالح فريقه يانج أفريكانز؛ ولكن تم إلغاؤه.

لتنتهي أحداث مباراة صن داونز ضد يانج أفريكانز؛ بالتعادل السلبي بينهما، ويتجه المباراة إلى ركلات الترجيح ليتأهل الفريق الجنوب إفريقي إلى نصف النهائي، في انتظار الفائز من مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني.