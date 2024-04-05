شاهد.. رسالة مفاجئة إلى تركي آل الشيخ في مباراة الأهلي وسيمبا

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أحمد جودة - القاهرة - وجه جمهور الأهلي، المتواجد في مواجهة سيمبا التنزاني، رسالة إلى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة.

جمهور الأهلي يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

رفع أحد مشجعي المارد الأحمر، صورة تتضمن رسالة إلى تركي آل الشيخ، جاء فيها: "حبناك لحبك للنادي الأهلي".

وكان فريق الأهلي قد تغلب على سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي، على ملعب “بنجامين مكابي”.

وبدأ فريق الأهلي، مباراة اليوم أمام سيمبا التنزاني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

مصطفى شوبير خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني

علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، عمرو السولية

أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، عمرو السولية خط الهجوم: رضا سليم، أنتوني موديست، حسين الشحات

ويسعى فريق الأهلي، للحفاظ على تفوقه في النتيجة وتجاوز سيمبا من أجل الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وانتظار مواجهة الطرف الفائز من مباراة بترو أتلتيكو ومازيمبي.