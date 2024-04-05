نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعافي ناصر منسي من الإصابة ومشاركته في تدريبات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك ناصر منسي، المهاجم البارز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جلسة التمرين الجماعية التي أقيمت مساء هذا اليوم الجمعة، على أرض ملعب النادي، وذلك استعدادًا للمباراة المهمة أمام فريق مودرن فيوتشر، في لقاء إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ناصر منسي يشارك في تدريبات الزمالك

وجاء مشاركة ناصر منسي بعد انتهائه من برنامج التأهيل الخاص به، الذي أجراه خلال الفترة السابقة، وذلك بقرار من الإطار الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، وبالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وأدى اللاعب منسي الحصص التأهيلية والبدنية، بالإضافة إلى التدريبات التكتيكية والفنية بشكل طبيعي ومنتظم.

في السياق نفسه، شهدت الحصة التدريبية أيضًا مشاركة عبد الرحمن نفاد، حارس المرمى، بعد تعافيه من الإصابة التي كانت تؤثر على كاحل قدمه.

وشارك "نفاد" في تدريبات حراس المرمى بشكل طبيعي، وذلك استعدادًا للتحديات القادمة.

في الوقت نفسه، يستعد الفريق بأكمله لمواجهة مودرن فيوتشر في الجولة الثانية من دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام بعد بعد غد الأحد المقبل على أرضية استاد القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، مما يجعل المباراة القادمة ذات أهمية بالغة في سعي الفريق للتأهل إلى المراحل القادمة من البطولة.