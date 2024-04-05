نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب إلغاء هدف الأهلي ضد سيمبا التنزاني.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرم التسلل، فريق الأهلي من التقدم في النتيجة بهدف أول أمام سيمبا التنزاني، وذلك في المباراة المقامة في إطار إياب دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي وسيمبا الحاسمة اليوم الجمعة، حيث تفوق الأحمر ذهابًا بهدف نظيف، سجله أحمد نبيل كوكا.

هدف موديست الملغي أمام سيمبا

شهدت الدقيقة “22” من الشوط الأول، إلغاء هدف لصالح الأهلي، سجله الفرنسي أنتوني موديست بداعي وجود تسلل على اللاعب حسين الشحات من بداية اللعب.

وبدأ فريق الأهلي، مباراة اليوم أمام سيمبا التنزاني بتشكيل مكون من: