نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني وذلك ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحكم التعادل السلبي الشوط الأول من المباراة، والتي ظهر شوطها الأول هادئ دون عدى فرص قليلة من جانب الفريق الضيف.

وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا في العاصمة التنزانية دار السلام.

تشكيل النادي الأهلي في هذه المواجهة



في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: محمد عبد المنعم- رامي ربيعة- محمد هاني- علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- عمرو السولية.

في خط الهجوم: رضا سليم- حسين الشحات- انتوني موديست.

وكان الأهلي قد تفوق بهدف أحمد نبيل كوكا في مباراة الذهاب في دار السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.