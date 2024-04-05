نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة رونالدو.. النصر يخطف فوزًا قاتلًا أمام ضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا ثمينًا أمام نظيره ضمك بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "مدينة الأمير بن عبد العزيز الرياضية"، وذلك في إطار الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

أحداث مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

نفذ عبد الرحمن غريب لاعب النصر في الدقيقة 5، ركلة ركنية عن طريق عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها علي لاجامي برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وسدد مشاري النمر لاعب النصر في الدقيقة 46، تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيمن للحارس مصطفى زغبة.

ومنعت العارضة الهدف الأول لصالح النصر في الدقيقة 83، بعد عرضية من كريستيانو رونالدو من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها عبد الرحمن غريب بتسديدة مباشرة، ولكنها ارتطمت بالعارضة العلوية.

وجاء أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح النصر في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 1+90 عن طريق إيمريك لابورت، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء ضمك، نفذها مارسيلو بروزوفيتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها لابورت برأسية رائعة، لم يتمكن الحارس مصطفى زغبة من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقا النصر وضمك في الدوري السعودي

يحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 65 نقطة، بعد الفوز في 21 مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة 4 مواجهة.

ويتواجد فريق ضمك، في المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 10 مواجهات.