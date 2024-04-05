نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو من تحقيق الفوز أمام نظيره ضمك بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "مدينة الأمير بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي

سجل إيمريك لابورت أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح النصر في الدقيقة 1+90، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء ضمك، نفذها مارسيلو بروزوفيتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها لابورت برأسية رائعة، لم يتمكن الحارس مصطفى زغبة من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الفيحاء يوم الجمعة 19-4-2024 على ملعب "الأول باك"، معقل العالمي، وذلك في إطار الجولة الثامن والعشرين من دوري روشن السعودي.