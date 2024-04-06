نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الأهلي إلى نصف النهائي في دوري الأبطال بعد عبور عقبة سيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي وسيمبا ضمن منافسات دور إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

وكان عمرو السولية قد سجل المباراة الأول في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني، ليقترب الأهلي من التأهل لدور نصف نهائي

واحتسب للأهلي ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بعد عرقلة المدافع التنزاني لحسين الشحات ليحتسب الهادي محمد حكم المباراة ركلة جزاء للمارد الأحمر ويسجلها محمود كهربا بنجاح في الشباك.

وبهذه النتيجة ضمن الأهلي بطاقة التأهل الثانية بعد التفوق بثلاثية بمجموع المباراتين.



تشكيل النادي الأهلي في هذه المواجهة



في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: محمد عبد المنعم- رامي ربيعة- محمد هاني- علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- عمرو السولية.

في خط الهجوم: رضا سليم- حسين الشحات- انتوني موديست.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

