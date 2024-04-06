نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تأهله للمرة الـ20.. ماذا يفعل الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله رسميًا إلى نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تكرار فوزه على فريق سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي.

وفاز الأهلي على سيمبا التنزاني بهدفين دون رد في لقاء اليوم، بينما أنهى مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، ليتأهل لنصف نهائي البطولة متفوقًا بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

وسيواجه الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا الفائز من مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي علمًا أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي.

الأهلي في نصف النهائي الأفريقي.. اخفاقات محدودة

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة العشرين في تاريخه، حيث نجح الفريق الأحمر في الصعود للدور قبل النهائي 19 مرة قبل نسخة البطولة هذا الموسم.

واستطاع الأهلي تخطي الدور نصف النهائي 16 مرة سابقة، فيما ودع البطولة من هذا الدور في 3 مناسبات فقط منها مرة جاءت بالانسحاب عام 1981 بسبب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات.

ويعد هذا التأهل الخامس على التوالي لفريق الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد صعوده في نسخ البطولة أعوام 2020، 2021، 2022، 2023.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بـ11 لقبًا، ويأمل في المنافسة على لقبه رقم 12 هذا الموسم لتعزيز رقمه القياسي هذا الموسم.

