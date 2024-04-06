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أحمد جودة - القاهرة - عبر النادي الأهلي موقعة سيمبا التنزاني وذلك بعد الفوز بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين وضمان التأهل لدور نصف النهائي.

الأهلي يكتب رقمًا إيجابيا بعد الفوز على سيمبا في دوري الأبطال

وسجل الثلاثية أحمد نبيل كوكا ذهابا، بينما سجل الثنائية اليوم عمرو السولية ومحمود كهربا من ركلة جزاء.

رقم التاريخ

ضمن المارد الأحمر رقما قياسيا بعد الوصول لدور نصف النهائي للمرة الخامسة على التوالي في تاريخه.

وخلال السنوات الماضية استطاع الأهلي حصد اللقب 3 مرات وهم 2020، 2021، 2023 على حساب الزمالك وكايرز تشفيز والوداد المغربي.

بينما اكتفى بالتواجد في الوصافة مرة وحيدة عام 2022 أمام الوداد في مباراة ذات أحداث جدلية.

وينتظر الأهلي الفائز من بترو أتليتكو ومازيمبي الكونغولي من أجل مواجهتهم في نصف النهائي.

