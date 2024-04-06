نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كولر الاستثنائي".. 10 أرقام مثيرة تُزين تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًا إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2023 – 2024، وذلك بعد تكرار فوزه على فريق سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي.

وتغلب الأهلي على سيمبا التنزاني بهدفين دون رد، وكان فاز أيضًا في مباراة الذهاب بهدف نظيف في المباراة التي جرت بين الفريقين في تنزانيا، ليتأهل لنصف نهائي البطولة متفوقًا بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

وسيواجه الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا الفائز من مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي علمًا أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي.

أرقام قياسية لـ الأهلي بعد تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال

- الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة العشرين في تاريخه ونجح في حصد لقب البطولة 11 مرة.

- الأهلي حسم تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي بعد أعوام 2020، 2021، 2022، 2023.

- مارسيل كولر مدرب الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي مع الفريق الأحمر بعدما حقق لقب النسخة الماضية.

- حقق كولر انتصاره الأفريقي رقم 16 مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا من 24 مباراة، بينما تعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين.

- الأهلي سجل هدفه رقم 44 تحت قيادة مارسيل كولر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا فقط.

- الأهلي حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات من أصل 10 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

- حافظ الأهلي على سجله خال من الهزائم في 18 مباراة متتالية في بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

- الأهلي لأول مرة منذ عام 2005 يحافظ على سجله خال من الهزائم في أي بطولة إفريقيا منذ بدايتها حتى نصف النهائي.

- مصطفى شوبير يحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال إفريقيا.

- عمرو السولية يسجل مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في الموسم السادس بعد نسخ البطولة أعوام 2018، 2019، 2020، 2021، 2022.

