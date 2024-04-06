نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشاد بموديست.. أول تعليق من كولر بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي على فوز القلعة الحمراء أمام نظيره سيمبا التنزاني، وتأهله إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بثلاثة أهداف دون رد ذهابا وإيابا.

- مؤتمر كولر عقب مباراة سيمبا

وأكد مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة:" سعيد بتحقيق الفوز والصعود إلى نصف النهائي والتحكم في المباراة بشكل عام على المستوى الفني".

وتابع:" اتخذت أسلوب خاص مع سيمبا وهو ترك الاستحواذ والتحكم في رتم المباراة وتمكنا من الوصول لحارس مرمى المنافس بكثرة في الشوط الثاني وسعيد بالنتيجة ذهابا وإيابا".

وواصل:" أخترت الأسلوب المناسب لحسم المباراة أمام سيمبا، موديست يقدم المطلوب منه بشكل مميز ونجح في الفوز بالصراعات الهوائية بجانب ميله للعب على الأطراف في بعض أوقات المباراة".