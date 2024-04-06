نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة حسين الشحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي عن حجم إصابة لاعب الفريق حسين الشحات في مباراة سيمبا التنزاني.

طبيب الأهلي يعلن إصابة حسين الشحات في مباراة سيمبا

وأصيب حسين الشحات بارتجاج في المخ حسبما أعلن طبيب الأهلي عقب اصطدام مروع مع مدافع الفريق التنزاني.

ونقل اللاعب للمستشفى من أجل إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة.

الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

واستطاع الأهلي حسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.

وسجل الأهداف الثلاث كلا من أحمد نبيل كوكا ذهابا، وإيابا سجل عمرو السولية ومحمود كهربا.

واستطاع المارد الأحمر كتابة رقم ايجابي بالتواجد في نصف النهائي للمرة 20 في تاريخه والمرة الخامسة على التوالي.

