نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمد هاني بعد فوز الأهلي على حساب سيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد هاني ظهير الأهلي الأيمن عن سعادته بفوز فريقه وكواليس الفترة الماضية قبل مواجهة سيمبا في مباراة الإياب.

وقال هاني: "لا يوجد سر وراء تألقي الفترة الماضية، أحاول الاجتهاد بل وهناك تضحيات أقدمها من أجل الوصول لهدف أكبر، الناس لا يرون العمل اليومي على التطور الذاتي والتفاصيل الصغيرة للنجاح".

وتابع: الأهم فوز فريقي وشكرا لجماهير الأهلي على التواجد في المدرجات".

واختتم: " نحن حققنا ما نريد وهو الفوز أمام فريق جيد، هزمناه ذهابا وإيابا".

الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

واستطاع الأهلي حسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين.



وسجل الأهداف الثلاث كلا من أحمد نبيل كوكا ذهابا، وإيابا سجل عمرو السولية ومحمود كهربا.

واستطاع المارد الأحمر كتابة رقم ايجابي بالتواجد في نصف النهائي للمرة 20 في تاريخه والمرة الخامسة على التوالي.

