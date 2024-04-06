نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شوبير أنقذ الأهلي".. تعليق قوي من مدرب سيمبا عقب توديع دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر عبد الحق بن شيخه المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، عن حزنه بسبب توديع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الهزيمة أمام النادي الأهلي في ربع النهائي بثلاثة أهداف دون رد.

وفاز الأهلي بهدف نظيف ذهابا خارج أرضه، وبهدفين دون رد في مواجهة الإياب على ستاد القاهرة الدولي.

- بن شيخه يشيد بشوبير

وأكد بن شيخه:" حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير هذا الشبل من ذاك الأسد، كلن سببا رئيسيا في فوز المنافس، ولم يحالفنا الحظ في ملعبنا أهدرنا فرص عديدة".

وتابع:" كنا نفتقد اللمسة الأخيرة والشوط الأول كان الأداء مميز من جانبنا وراضي عن أداء اللاعبين ".

وأختتم:" حاولنا إدخال الشك في قلوب لاعبي الأهلي وتوقعنا رد فعلهم،

وواصل:" هذا ليس الأهلي الذي نعرفه وحظوظهم في التتويج بالبطولة يجيب عنها مدربهم، ونجحت في تكوين فريق قادر على المنافسة".

