ليل يهزم مارسيليا في الدوري الفرنسي
فاز ليل على ضيفه مارسيليا 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
سجل ثلاثية ليل جوناثان ديفيد في الدقيقة (54) من ركلة جزاء، وريمي كابيلا في الدقيقة (71)، وجابريال جودمونسون في الدقيقة (84)، فيما سجل ايسمايلي لاعب ليل هدف مارسيليا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (81).
وبهذه النتيجة، رفع ليل رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد مارسيليا عند (39) نقطة في المركز السابع.
وفي الجولة ذاتها، سيلتقي اليوم السبت باريس سان جيرمان مع كليرمون فوت، ولانس مع لوهافر.
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