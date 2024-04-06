صراع الدوري يتواصل بمواجهات حاسمة اليوم

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رياض - احمد صلاح - تتواصل الجمعة مواجهات الاسبوع 16 من بطولة دوري المحترفين بكرة القدم.

وتترقب الجماهير نتائج المباريات، سواء باقتراب الحسين اربد من لقب البطولة أكثر من أي وقت مضى، أو نجاح الفيصلي في تقليص الفارق النقطي مع المتصدر.

ويشهد ستاد عمان الدولي في العاشرة والنصف مساء اللقاء الأكثر ترقبا واثارة، حيث يستضيف الوحدات صاحب المركز الثالث، فريق الحسين اربد.

وكان فريق الحسين اربد فاز على الوحدات ذهابا 2-1 ويطمح بتجديد تفوقه ومواصلة الصدارة، وبما يُظهر ملامح كبيرة لهوية البطل، ويتصدر فريق الحسين اربد ترتيب الفرق برصيد 43 نقطة فيما يستقر الوحدات ثالثا برصيد 31 نقطة، وبالتالي الفارق بينهما وصل الى 12 نقطة وأصبحت حظوظه الوحدات شبه مستحيلة.

وشكلت خسارة الوحدات في الجولة الماضية أمام الفيصلي بهدفين دون رد، خروجه من المنافسة بشكل كبير.

في المقابل فان الحسين اربد يسعى لاستثمار حالة الوحدات المعنوية والفنية من خلال تحقيق الفوز والمضي قدما نحو اللقب، وربما لا يستسيغ الوحدات طعم خسارتين متتاليتين أمام الفيصلي وبعدها أمام المتصدر لذلك سيجتهد في سبيل الخروج ولو بنتيجة التعادل وهي نتيجة قد تخدم الحسين اربد ايضا.

ويشهد ملعب تطوير العقبة في العاشرة والنصف مساء اليوم اول لقاء في النسخة الحالية من بطولة الدوري بعدما تم انجاز اعمال الصيانة فيه.

ويسعى الفيصلي الى العودة بالنقاط الثلاث بهدف مواصلة مطاردة الحسين وبخاصة ان تعثره بالتعادل او الخسارة قد يعني تفويت فرصة المنافسة عليه، ويستقر فريق الفيصلي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر الحسين اربد ويأمل ان تخدمه نتيجة الاخير أمام الوحدات ليتمكن من تقليص الفارق.

لن يكون لقاء الفيصلي سهلا فشباب العقبة يطمح بالانفراد بالمركز الرابع ليكون مع نهاية البطولة ضمن الاربعة الكبار حيث يستقر حاليا بالمركز الخامس برصيد 22 نقطة ويتأخر فقط بفارق الاهداف عن الرمثا صاحب المركز الرابع.

وتميل الافضلية الفنية لصالح فريق الفيصلي لكن المخاوف تتمثل بارضية الملعب في حين قد يلجأ شباب العقبة الى اغلاق ملعبه والاعتماد على الهجمات المرتدة.

ويستضيف فريق الاهلي في العاشرة والنصف مساء اليوم فريق مغير السرحان على ملعب البترا في مواجهة تبدو مهمة للفريقين لتجنب شبح الهبوط.

ويدك الفريقان اهمية النقاط مع بدء العد العكسي لانتهاء البطولة حيث يستقر الاهلي بالمركز العاشر برصيد 12 نقطة فيما يحل مغير السرحان ثامنا برصيد 14 نقطة.