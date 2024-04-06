انت الأن تتابع خبر الفيصلي يحقق فوزاً ساحقاً على العقبة .. والوحدات يتعادل مع الحسين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق الفيصلي فوزاً ساحقاً على مستضيفه شباب العقبة بستة أهداف لهدف في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ملعب تطوير العقبة في اطار الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024. ، سجلهم كل من رزق بني هاني "هاتريك" وعارف الحاج ورونالد وانجا وخالد زكريا، فيما سجل هدفا شباب العقبة كريستيان فارجاس وفرج عيد.



ورفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى النقطة 39 وفي المركز الثاني، وتجمد الرصيد النقطي لشباب العقبة عند 22 نقطة وبالمركز الخامس.



وانتهت مواجهة الأهلي ومغير السرحان على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث سجل هدفي مغير السرحان قصي طنوس ومعتز عبيدات، فيما سجل هدفي الأهلي محمد مراعبة وخالد الدردور.



وبقي مغير السرحان في المركز التاسع وبرصيده 15 نقطة، مقابل 14 نقطة للأهلي وفي الم



وغابت الأهداف وتعددت الفرص وانتهت مواجهة الوحدات والحسين بالتعادل السلبي على ستاد عمان مساء الجمعة، ورفعت النتيجة رصيد الحسين المتصدر للنقطة ٤٤ والوحدات الثالث ٣٢، مع تقليص الوصيف الفيصلي الرقم بغلة وصلت ٣٩.



وفي الحوار السلبي، اعتمد الوحدات على تحركات محمد ابو زريق وهنري في المقدمة مع صناعة محمود شوكت ومهند أبو طه وخالد كردغلي، فيما نجح الحسين بالضعط بكرات حمزة الدردور ومصعب اللحام ورجالي عايد على فترات لتظهر الفرص مع حضور الجانب الدفاعي، ومع تلك المحاولات ذهبت الحصة الأولى بعيدة عن الإنتاج المطلوب بمعنى أوضح زيارة الشباك.



ظهرت ملامح الهدوء على انطلاق الشوط الثاني في الوقت الذي كثرت الأخطاء مع غياب الفاعلية بخصوص ترجمة الفرص، ومع مرور الدقائق تم البحث عن الثغرات وأرسل شلباية العرضيات شأنه شأن ورقة الحسين محمود مرضي بالاختراق.



وارتفع عدد التبديلات للتنشيط الهجومي على حساب باقي الخطوط، وكاد سيف درويش أن يفتتح المشهد لولا براعة حارس المرمى عبدالله الفاخوري، ورد محمد أبو المطلب بالتواجد على مشارف جزاء المنافس.



اجتهد الوحدات في اللحظات الأخيرة لكن بقيت الشباك نظيفة حتى صافرة النهاية.ركز العاشر.