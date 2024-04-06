نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يفجر مفاجأة عن عودة "هداف الأهلي" وحديثه مع كهربا عقب الفوز أمام سيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف بعض مصابين الفريق في المباريات المقبلة، بعد تعرض حسين الشحات جناح القلعة الحمراء، للإصابة أمام سيمبا التنزاني.

وتخطى الأهلي عقبة سيمبا بعد الفوز فر دور ربع النهائي بهدف نظيف ذهابا وهدفين دون رد في مواجهة الإياب.

- تفاصيل حديث كولر وكهربا

وصرح كولر:" سألت كهربا أين ذهب خلال احتفال الفريق لم أراه".

وتابع:" أتمنى عودة حسين الشحات في وقت سريع لأنه لاعب مؤثر، وسام أبو علي أصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق لكني لم أفصل الدفع به سريعا بعد الإصابة، وديانج والشناوي وياسر إبراهيم يقتربوا من العودة كنا نتمنى وجودهم معنا".

وأختتم:" عندما يكون الأمر جيدا والأمور تسير كما أخطط أفضل التأخر في التبديلات".

