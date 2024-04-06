التعادل يحسم مواجهة فرانكفورت وبريمن في الدوري الالماني

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أحمد جودة - القاهرة - خيم التعادل (1/1) على المباراة التي جمعت آينتراخت فرانكفورت وضيفه فيردر بريمن، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الـ28 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

التعادل يحسم مواجهة فرانكفورت وبريمن

وفي الشوط الثاني، نجح فيردر بريمن في تسجيل هدف التقدم، عن طريق ميلوس فيلكوفيتش في الدقيقة 62.

وتعرض بريمن لضربة موجعة بطرد ينس ستيج، في الدقيقة 73.

وتمكن فرانكفورت من استغلال النقض العددي في صفوف بريمن، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 77 بواسطة لوكاس سيلفا، الذي حصل على البطاقة الحمراء، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة، في المركز السادس، كما رفع بريمن رصيده إلى 31 نقطة، في المركز العاشر.