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أحمد جودة - القاهرة - أعرب إلكاي جوندوجان، نجم برشلونة، عن رغبته في خوض مواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما يستعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي البطولة.

جوندوجان يفاجئ مانشستر سيتي بتصريحات نارية قبل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وقد صرح جوندوجان لصحيفة "سبورت" الإسبانية بأنهم كانوا في حالة جيدة قبل التوقف الدولي، مشيرًا إلى أن فريقه يمتلك الفرصة للمنافسة في دوري الأبطال إذا استمروا بتقديم الأداء الذي قدموه أمام نابولي.

وأكد جوندوجان على أهمية السيطرة على الأجنحة والدفاع بشكل جيد للسيطرة على لاعبي باريس سان جيرمان العظماء، مشيرًا إلى أن العمل كفريق سيكون مفتاح الفوز.

وأضاف بأن هناك حالة من التفاؤل في الفريق، وأنهم يسعون للحفاظ على فرصتهم في البطولة، مؤكدًا على أهمية اتخاذ القرارات الصحيحة والاستمرار في التطور.

وختم جوندوجان بأنه يتمنى بشدة خوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، وأنه يحلم بمواجهة فريقه السابق مانشستر سيتي في ذلك النهائي، مشيرًا إلى أن السيتي يعد فريقًا استثنائيًا وله الفرصة الأكبر للتأهل للمرحلة النهائية من البطولة.