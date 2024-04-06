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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدرب إريك تين هاج، عن ثقته الكاملة في استمراره كمدرب لمانشستر يونايتد في الموسم المقبل، على الرغم من التحديات التي يواجهها الفريق وآخرها الهزيمة أمام تشيلسي في البريميرليج.

تين هاج يعلق على مستقبله مع مان يونايتد

وفي تصريحات لـ "سكاي سبورتس"، أكد تين هاج على تركيزه الكامل على مهمته كمدرب، مشيرًا إلى أنه يستمتع بالتحديات التي تواجهه في هذا المشروع. وأضاف أن الطريق نحو النجاح ليس دائمًا سهلًا، ولكنهم يسير في الاتجاه الصحيح وسيصلون إلى المكانة التي يستحقونها.

ورغم تراجع مركز مانشستر يونايتد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن تين هاج يظل واثقًا في قدرة الفريق على تحقيق النجاح في المستقبل

ويرى بعض المحللين أن ايام تين هاج باتت معدودة داخل قلعة المانيو لكنه يصر على أنه المدرب الأنسب للفريق خلال الفترة القادمة ويجب أن يحصل على فرصته قادمة لإعادة الفريق لمنصات التتويج مجددًا.