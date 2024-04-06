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أحمد جودة - القاهرة - أقر مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، قبل مواجهة برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بأن موسم فريقه "يبدو جيدًا"، رغم تحذيره من أن "الأمور قد تسوء في أي لحظة".

لويس انريكي يصدم جماهير برشلونة قبل نزال دوري الأبطال

وتجنب المدرب اللإسباني قدر الإمكان في المؤتمر الصحافي، الإشارة إلى ماضيه مع برشلونة، الفريق الذي دربه لثلاثة مواسم بين 2014 و2017، لكنه أكد "أن بيته الآن في باريس".

وفي هذا الصدد، قال: "أنا من خيخون، حتى لهجتي تدل على ذلك. لكن الآن بيتي هو باريس، بيتي ونادي الماضي لا يهمني، ما يهمني هو الحاضر. أريد أن أعطي أقصى ما لدي للنادي الذي قرر أن يثق بي، والهدف هو أن أبذل قصارى جهدي بشكل تام".