نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الطائي أمام الشباب في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق الطائي، منافسه فريق الشباب، اليوم السبت 6 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

الطائي ضد الشباب

تُقام المباراة بين فريقي الطائي والشباب في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الطائي والشباب عبر قناة ssc الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات ssc هى الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي.

ترتيب الطائي والشباب

ويأتي فريق الطائي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، بينما يحل فريق الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.