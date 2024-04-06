نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بترو أتلتيكو أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق بترو أتليتكو الأنجولي مع نظيره مازيمبي الكونغولي، اليوم السبت 6 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مازيمبي ضد بترو أتليتكو

تُقام المباراة بين فريقي أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي بترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال.

وانتهت مباراة الذهاب بين فريقي مازيمبي وبترو أتليتكو، بنتيجة سلبية، خلال اللقاء الذي أقيم في الكونغو على ملعب فريق مازيمبي.

تأهل الأهلي

يذكر أن فريق الأهلي سيواجه المتأهل من تلك المواجهة في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.