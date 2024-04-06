نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتفاق أمام الرياض في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الاتفاق مع نظيره فريق الرياض، اليوم السبت 6 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

الاتفاق ضد الرياض

تُقام المباراة بين فريقي الاتفاق والرياض في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الاتفاق والرياض عبر قناة ssc الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات ssc هى الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي.

ترتيب الاتفاق والرياض

ويحل فريق الاتفاق في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة، بينما يأتي فريق الرياض في المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة.