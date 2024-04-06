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أحمد جودة - القاهرة - تقترب خطوات النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي في 30 يونيو/حزيران المقبل. وأفادت التقارير الصحفية بأن مبابي قد أبرم اتفاقًا مع ريال مدريد للانضمام إلى صفوف الفريق الملكي.

مؤشر جديد يقرب مبابي من ريال مدريد

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى استعداد المقربين من مبابي لوصوله المتوقع إلى مدريد، حيث بدأوا عملية البحث عن منزل جديد في العاصمة الإسبانية، وتحديدًا في منطقة "لاموراليخا" الفاخرة، وهي المنطقة المفضلة للعديد من نجوم كرة القدم الذين يعيشون هناك، مثل سيرجيو راموس مدافع إشبيلية.

ويسعى مبابي إلى التكيف السريع في مدريد بمجرد وصوله، وتميز منطقة "لاموراليخا" بقربها من مدينة الفالديبيباس الرياضية، حيث يُعتبر هذا الموقع مثاليًا لتدريبات الفريق الملكي.