نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أرسنال المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه لمواجهة برايتون مساء اليوم السبت 6-4-2024 على ملعب "أميكس ستاديوم"، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من البريميرليج.

موعد مباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال وبرايتون اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، وليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، كيفيور.

خط الوسط: جورجينيو، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي، تروسارد.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة آرسنال ضد برايتون مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.