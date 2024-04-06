نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون مساء اليوم السبت 6 أبريل 2024 على ملعب "أميكس ستاديوم"، وذلك في إطار الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة آرسنال وبرايتون اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الجانرز وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 68 نقطة، بعد الفوز في 21 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 4 مواجهات، فيما يحتل فريق برايتون المركز التاسع برصيد 43 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 10 لقاءات وخسارة 9 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد برايتون مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.