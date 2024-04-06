نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو مشاهدة الجانرز عن القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبرايتون في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم السبت الموافق السادس من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتضن ملعب "أميكس ستاديوم"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي آرسنال وبرايتون اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من البريميرليج.

موعد مباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة آرسنال وبرايتون اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة آرسنال ضد برايتون مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.