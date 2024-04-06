موعد مباراة ميلان أمام ليتشي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان استعداداته لمواجهة نظيره فريق ليتشي عصر اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد ليتشي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق ميلان أمام نظيره فريق ليتشي عصر اليوم السبت في الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

وتبدأ أحداث المباراة عصر اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة، بينما يحتل ليتشي المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة فريق ميلان أمام نظيره فريق ليتشي عصر اليوم السبت في بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.