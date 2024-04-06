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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي استعداداته لمواجهة نظيره فريق أسيك ميموزا الإيفواري مساء اليوم السبت في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة أسيك أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الترجي أمام نظيره فريق أسيك ميموزا الإيفواري مساء اليوم السبت على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

ويطلق الحكم صافرة انطلاق المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وكان التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الترجي وأسيك ميموزا الإيفواري.

وتنقل أحداث مباراة الترجي الرياضي التونسي أمام نظيره فريق أسيك ميموزا الإيفواري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.